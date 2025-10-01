31 Ekim’den sonra eski belgeler geçersiz sayılacak ve indirimli ücretlerden yararlanılamayacak.

Yenileme Süresi Uzatılmayacak

Yozgat Valiliği, eski tip sürücü belgelerine sahip vatandaşları uyararak, belgelerin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin kullanılamayacağı ve indirimli harç ile hizmet bedelinden faydalanılamayacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşların başvuru yoğunluğundan etkilenmemesi için Alo 199, Randevu.nvi.gov.tr ve e-Devlet üzerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya’dan Uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlattı. Bakan Yerlikaya, herhangi bir süre uzatımı yapılmayacağını vurgulayarak vatandaşları nüfus müdürlüklerinden randevu alıp belgelerini yenilemeye çağırdı.

Başvuru Rakamlarında Düşüş

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2025 yılında eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için toplam 2 milyon 770 bin 690 başvuru yapıldığı bildirildi. Temmuz ayında rekor düzeyde 1 milyon 424 bin 516 başvuru alınırken, günlük ortalama 64 bin 750 belge değiştirildi. Ancak alınan süre uzatma kararının ardından ağustos ayında başvurular 96 bin 134’e, eylül ayında ise 60 bin 703’e geriledi.

Yetkililer, hâlâ 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesini kullandığını belirterek işlemlerin son günlere bırakılmamasını tavsiye etti.

Yenileme Ücretleri

Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025 tarihine kadar, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli dahil toplam 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra yenilenmeyen belgeler geçersiz sayılacak.

B sınıfı sürücü belgelerinin yenilenmesi için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438,60 lira, A, A1, A2 ve F sınıfları için toplam 3 bin 643,10 lira, B1, BE, C1, CIE, C, CE, D1, DIE, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235,60 lira ödenmesi gerekecek.