Yozgat Valiliği, öğrencileri ve ailelerini sahte burs vaadiyle kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara karşı uyardı. Valilik, özellikle gençlerin kurulan sahte web siteleri üzerinden hedef alındığını belirtti.

Açıklamada; dolandırıcıların burs vaadiyle açtıkları sahte internet siteleri üzerinden öğrencilerin kimlik ve iletişim bilgilerini topladığı aktarıldı. Daha sonra gençlere iletişim uygulamaları üzerinden “Burs kazandınız” gibi mesajlar gönderilerek banka bilgileri talep edildiği, hatta farklı ödeme uygulamaları üzerinden hesap açtırılarak yasa dışı işlemlerde kullanıldığı ifade edildi.

Öğrencilere Çağrıda Bulunuldu

Valilik açıklamasında, ekonomik koşullar nedeniyle burs veren her kurumun sorgulanmadan kabul edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ailelerden ve öğrencilerden, sahte vakıf ve derneklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Suçtan Nasıl Korunulur?

Güvenilmeyen hiçbir web sitesi ile kişisel bilgilerinizi paylaşmamalı.

Hiçbir vakıf veya dernek, sosyal medya kanalları üzerinden veya telefonla arayarak telefona gelen şifre veya doğrulama kodunu istememektedir.

Kişisel veriler verilmeden önce mutlaka kontrol yapılmalı ve e-Devlete kişisel bilgiler ile girip “dernek sorgulaması” yapılmalı.

Başvurulan kurumların gerçekliğini e-Devlet, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Ticaret ve Sanayi Odaları üzerinden sorgulamalıdır.

Kişisel verilerini paylaşanların, adına açılmış hesap olup olmadığını kontrol etmesi ve şüpheli durumlarda ilgili kurumla iletişime geçerek hesapların kapatılmasını talep etmesi gerektiği bildirildi.

Ayrıca şüpheli web siteleri ve telefon numaralarıyla ilgili olarak Siber Suçlar Birimine başvuru yapılması ya da savcılığa suç duyurusunda bulunulması çağrısı yapıldı.