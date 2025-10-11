Yozgat Valiliği ve İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre uzatımının olmayacağını duyurdu.

31 Ekim’den sonra eski belgeler geçersiz sayılacak ve indirimli ücretlerden yararlanılamayacak.

Yenileme Süresinde Uzatılma Olmayacak

Yozgat Valiliği, eski tip sürücü belgelerine sahip vatandaşları uyararak, belgelerin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin kullanılamayacağı ve indirimli harç ile hizmet bedelinden faydalanılamayacağı belirtildi.

Yetkililer, son gün yoğunluğu yaşanmaması için vatandaşların işlemlerini erken dönemde yapmalarını tavsiye etti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim 2025’e kadar yenilemeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Valilik, vatandaşların başvuru yoğunluğundan etkilenmemesi için Alo 199, Randevu.nvi.gov.tr ve e-Devlet üzerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 21 gün, süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından vatandaşların eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri için son 21 gün kaldığını ve sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

Yerlikaya, ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini ve hala 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Son 21 gün, süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt' ve ‘hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."