Yozgat Valiliği, son günlerde artan telefon ve mesaj dolandırıcılığı girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, “Yemek siparişi vermişsiniz, sipariş size ait değilse iptal etmek için size gönderilen SMS kodunu bizimle paylaşın” gibi ifadeler içeren aramalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Bağlantılara Karşı Uyarı Yapıldı

Açıklamada, dolandırıcıların çeşitli bahanelerle vatandaşlardan SMS doğrulama kodlarını almaya çalıştığı belirtildi. Bu tür mesajlarda yer alan bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, bu yöntemlerin kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Sanal Kart Önerisi

Yozgat Valiliği, çevrim içi alışverişlerde güvenliğin artırılması için sanal kart kullanılmasını tavsiye etti. Açıklamada, vatandaşların bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlarla iletişime geçmeleri istendi.