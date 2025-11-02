Yozgat Valiliği, kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik yaptığı açıklamada, sürücüleri seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Valilik yetkilileri, telefon kullanımının kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekti.

Dikkat Dağınıklığı Kazaya Neden Olur

Valilikten yapılan açıklamada, sürücülerin trafikte cep telefonu ile konuşma veya mesajlaşma gibi dikkat dağıtıcı davranışlarının, hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli sürücüler; trafikte seyir halindeyken lütfen cep telefonu ile konuşmayın, mesajlaşmayın! Cep telefonu ile görüşmenizi gerektiren acil durumlarda ise aracınızı uygun bir yere park edin ve sonrasında görüşmenizi gerçekleştirin.”

Yetkililer, dikkatsiz kullanımın özellikle şehir içi yollarda ve ana arterlerde trafik akışını olumsuz etkilediğini belirtti.

Denetimlerde Artış Gerçekleştirildi

Yozgat Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin cep telefonu kullanımına karşı denetimlerini sıklaştırdığını duyurdu. Özellikle yoğun trafik noktalarında yapılan kontrollerle, sürücülerin kurallara uyumunun artırılması hedefleniyor.

Valilik yetkilileri, sürücülere şu çağrıda bulundu: “Trafikte bir anlık dalgınlık, telafisi mümkün olmayan kazalara yol açabilir. Kurallara uyarak hem kendi can güvenliğinizi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlayın.”

Kazaların Önüne Geçmek İçin Farkındalık Gerekiyor

Uzmanlar, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının ülke genelinde trafik kazalarının önemli bir nedeni olduğunu belirtiyor. Valilik, bu tür farkındalık mesajlarının sürücüleri bilinçlendirmede kritik bir rol oynadığını vurguladı ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.