Yozgat Valiliği, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan sahte içerik ve bağlantılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan “kart aidat tutarı ve işlem ücreti iadesi” gibi başlıklarla oluşturulan sahte içeriklerin dolandırıcılık amacıyla hazırlandığını vurgulandı.

Açıklamanın devamında; “Resmî kurum ve kuruluşların isimleri kullanılarak hazırlanan bu tür sahte paylaşımlar üzerinden vatandaşlarımızın kişisel ve finansal bilgilerine ulaşılmak isteniyor. Bu tür sahte içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamayın. Kişisel ya da finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Oltalama amaçlı dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olun. Konunun doğruluğunu mutlaka resmî ve yetkili kurumlar aracılığıyla teyit edin” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşılan “kart aidat tutarı ve işlem ücreti iadesi” gibi benzeri

Valilik, vatandaşların bu tür girişimlere karşı bilinçli davranmalarının olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirterek, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Kişisel Bilgiler Yayılabilir

Yozgat Valiliği ayrıca, son günlerde vatandaşların cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gönderilen, resmî kurumların adı kullanılarak oluşturulan sahte içeriklere karşıda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yatırım varlıklarınız dondurulmuştur, aktivasyon için tıklayın” şeklindeki mesajların özellikle bankacılık ve yatırım işlemleri yapan vatandaşları hedef aldığına dikkat çekildi.

Söz konusu mesajlarda, devlet kurumlarının isimleri ve logoları kullanılarak vatandaşlarda resmiyet algısı oluşturulmaya çalışıldığı, bu yolla kullanıcıların güveninin suistimal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu tür mesajlarda yer alan bağlantıların genellikle sahte internet sitelerine yönlendirdiği, bu sitelerde ise kullanıcıların T.C. kimlik numarası, banka hesap bilgileri, e-Devlet şifreleri gibi kritik verilerinin talep edildiği vurgulandı. Bu verilerin kötü niyetli kişilerce yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği, dolayısıyla vatandaşların ciddi mağduriyetler yaşayabileceği belirtildi.

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde vatandaşlarımızın telefonlarına ve e-posta adreslerine, ‘Yatırım varlıklarınız dondurulmuştur, aktivasyon için tıklayın’ gibi ifadeler içeren ve resmî kurumların adı kullanılarak gönderilen mesajlar dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemeli, içeriklerindeki bağlantılara tıklanmamalı ve yönlendirilen sahte internet sitelerinde hiçbir kişisel ya da finansal bilgi paylaşılmamalıdır. Çevrim içi işlemlerinizi yalnızca ilgili kurumların resmî internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirin.”

Şüpheli Bildirimlere Dikkat!

Uzmanlar ise, kullanıcıların korunması için alınabilecek teknik önlemleri şöyle sıraladı:

"İlk olarak çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanarak hesap güvenliğini artırmak kritik öneme sahiptir. Bu, şifrelerin çalınması durumunda bile hesaplara yetkisiz erişimi zorlaştırır. Şüpheli e-postalar, mesajlar veya bağlantılar açılmamalı ve özellikle bilinmeyen kaynaklardan gelen ekler indirilmemelidir. Kullanıcılar, sosyal medyada paylaştıkları kişisel bilgileri (adres, telefon numarası veya güvenlik sorusu cevapları) sınırlamalı ve gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol etmelidir. Antivirüs ve kötü amaçlı yazılım önleme yazılımlarını güncel tutmak, cihazları kötü amaçlı yazılımlardan korur."

Eğitim ve farkındalığın da kritik öneme sahip olduğunun altını çizen uzmanlar, düzenli olarak siber güvenlik eğitimlerine katılarak sosyal mühendislik taktiklerini öğrenmelerinin de kullanıcıları söz konusu tehditlere karşı daha dirençli hale getireceğini vurguladı.

Bir linkin zararlı olup olmadığını anlamanın teknik yollarının, kullanıcıların hem dikkatli bir gözlem yapmasından hem de belirli araçlar ve yöntemler kullanmasından geçtiğine dikkati çeken uzmanlar, şunları kaydetti: "İlk olarak, linkin URL'sini dikkatlice incelemek önemlidir. Güvenilir siteler genellikle tanınabilir alan adlarına örneğin; '.com', '.org' sahiptir, ancak zararlı linkler genellikle yazım hataları, rastgele karakterler veya sahte alt alanlar içerir. Örneğin, 'google.com' yerine 'g00gle.com'. İkinci olarak bir linkin güvenilirliğini kontrol etmek için VirusTotal veya Google Safe Browsing gibi çevrimiçi tarama araçları kullanılabilir. Bu araçlar, linkin kötü amaçlı yazılım veya phishing içerip içermediğini analiz eder. E-posta veya mesajlardaki linklere tıklamadan önce, fareyi linkin üzerine getirerek gerçek URL'yi kontrol etmek ve şüpheli durumlarda kaynağın doğruluğunu doğrulamak önemlidir."

Uzmanlar ayrıca bu tür içeriklerin çoğu zaman kamuoyunda tanınan kişi ve kurumların görüntüleriyle hazırlandığını ve gerçek bir haber izlenimi verdiğini belirtti.

Bu tür bağlantılara tıklayan kullanıcıların cihazlarına kötü amaçlı yazılımlar bulaşması durumunda, sadece temel bilgilerin değil, çok geniş bir veri yelpazesinin de tehlikeye girdiğine dikkati çeken uzmanlar, "Kişisel veri, kanunda yer alan tanımına da uygun olacak şekilde geniş yorumlanmalıdır. Bu kapsamda, kişinin sosyal medya yazışmaları da e-nabız uygulamasında yer alan tahlil sonucu da kişisel veridir. Bu verilerin ele geçirilmesi suç teşkil eder" diye konuştu.

Uzmanlar, bu tür içeriklere tıkladığını fark eden kullanıcıların, en kısa sürede kolluk birimlerine ya da savcılığa başvurması gerektiğini vurgulayarak, eğer bir bankacılık uygulaması ya da kredi kartı bilgisi ele geçirilmişse, ilgili bankayla derhal iletişime geçilerek hesapların bloke edilmesi gerektiğini söyledi. Selma Şahin

Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapan Tıbbi Patoloji Uzmanları Uz. Dr. Fitnet Selin Görücü ve Uz. Dr. Özge Duymaz Gümüştaş’a, başarı belgesi verildi.

Vali Mehmet Ali Özkan tarafından imzalanan başarı belgeleri, Hastane Başhekimi Op. Dr. Murat Başer tarafından Uz. Dr. Fitnet Selin Görücü ve Uz. Dr. Özge Duymaz Gümüştaş’a takdim edildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Hastanemizde görev yapan ve meslekî bilgi birikimleri ile özverili çalışmaları sayesinde sağlık hizmetlerine değerli katkılarda bulunan Tıbbi Patoloji Uzmanlarımız, Uz. Dr. Fitnet Selin Görücü ve Uz. Dr. Özge Duymaz Gümüştaş’a, Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan tarafından imzalanan ‘Başarı Belgeleri’ Hastanemiz Başhekimi Op. Dr. Murat Başer tarafından takdim edildi” denildi.

Başhekim Başer, hekimlerin göstermiş olduğu üstün gayretin, sadece kurum adına değil, aynı zamanda bölgede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başer, Tıbbi Patoloji alanında titizlikle yürütülen çalışmaların, hastalıkların doğru teşhis ve tedavi sürecine olan katkısının hayati önem taşıdığını belirterek, hekimlere kuruma ve toplum sağlığına yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek kendilerine mesleki yaşamlarında başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.