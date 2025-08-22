Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görsellerle halkı uyaran Valilik, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yozgat Valiliği, sıcaklıkların arttığı ve yangın riskinin en üst seviyeye ulaştığı şu son dönemde ormanlık alanlara yakın bölgelerde daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yeşil Vatanımızı Ateşe Atmayalım



“Orman varsa hayat var” ve “YeşilVatan’ımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım” sloganlarıyla çevre bilincine dikkat çeken Yozgat Valiliği, vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya davet ederken, olası bir yangın durumunda 112 Acil Çağrı hattını aramalarını önerdi.

Alınması Gereken Önlemler

TEM Vakfı ise vatandaşları orman yangınları öncesi alınması gerekenler hakkında bilgilendirdi. TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada; “Orman alanlarında ve orman sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamalı.

Ormanlarda, izin verilen piknik alanları dışında piknik yapılmamalı.

Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı.

Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli ve orman kenarı karayollarına sigara izmaritleri kesinlikle atılmamalı.

Ormana sınır durumdaki tarım alanları başta olmak üzere, toprak bozulumuna da sebep olan anız yakımından vazgeçilmeli, yakanlar veya yakma teşebbüsünde olanlar uyarılmalı ve yetkili mercilere bildirilmeli.

Bahçe ve tarlalardan çıkan budama ve biçim artıkları yakılmamalı.

Ormanlık alanlara yakın yerlerde yapılan düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalı.

Orman sınırlarına yakın alanlarda, kuru otların olduğu yerlere araç park edilmemeli.

Enerji nakil hatlarında, hatlara zarar verecek ve yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalı.

Yangın riski görülen durumlarda hemen Acil Çağrı Hattı 112 veya Orman Yangını İhbar Hattı 177 aranarak ihbarda bulunulmalı” ifadeleri kullanıldı.