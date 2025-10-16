Yozgat Valiliği, bir kez daha yaya geçitleri ve okul önlerinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilik açıklamasında, sürücülerin yaya geçitlerine ve okul önlerine yaklaşırken hızlarını 30 km/s’ye kadar düşürmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, okul servislerinin önünde durduğunda, servis aracının hareket etmesini beklemeden aracın önünden veya arkasından geçilmemesi; araçtan inen çocukların, sağa sola bakmadan servis önünden yola fırlayabileceği ve bu durumun alınmayan tedbirler halinde ciddi sonuçlara yol açabileceği hatırlatıldı.

Yozgat Valiliği, sürücülerden çocukların güvenliği için kurallara uymalarını ve azami dikkat göstermelerini istedi.

Trafik kazalarının büyük bir kısmının hız limitlerine uyulmamasından kaynaklandığını vurgulayan Yozgat Valiliği, aşırı hızın sadece sürücüler için değil, yaya ve diğer sürücüler için de tehlike arz ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, hız limitlerine uymanın trafikteki herkesin güvenliğini sağlamak adına hayati önem taşıdığına değinildi.

Valilik, “Aşırı hız sizi sevdiklerinizden uzaklaştırır. Hızlı gitmek, zaman kazandırabilir; ancak çok daha fazlasını kaybettirebilir” şeklinde uyarıda bulundu. Trafikte hız yapmanın anlık kazançlar sağlasa da, büyük kayıplara yol açabileceği vurgulandı.

Özellikle okulların açıldığı dönemlerde trafik yoğunluğunun arttığına dikkat çeken Valilik, sürücülerden okul çevrelerinde daha dikkatli olmalarını istedi. Okul servislerinin durduğu noktalarda öğrencilerin sağa sola bakmadan yola çıkabilecekleri belirtilerek, sürücülerin bu alanlarda hızlarını mutlaka düşürmeleri gerektiği ifade edildi.

Okul geçitleri ve yaya geçitlerinin trafik işaretleriyle açıkça belirtilmiş olmasına rağmen birçok sürücünün bu noktalarda hız limitlerine uymadığına dikkat çeken Valilik, bu tür hataların telafisi zor sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Trafikte özellikle çocukların olduğu bölgelerde hız kurallarına harfiyen uymanın ve dikkatli olmanın, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Özellikle yaya geçitleri ve okul önlerinde yapılacak denetimlerin artırılacağı bilgisini paylaşan Valilik, "Trafikte sadece kendimizin değil, başkalarının da güvenliğini düşünerek hareket etmeliyiz. Hız kurallarına uymak sadece ceza yememek için değil, can güvenliği için de gereklidir" dedi.