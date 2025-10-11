Valilik, şehir genelinde abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlemenin huzur ve sükûneti olumsuz etkilediğini bildirdi.

Yapılan tüm uyarılara rağmen abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlemelerin devam ettiğini belirten Valilik, “Yaptığımız tüm uyarılara rağmen, Emniyet güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek hâlâ insanlarımızı rahatsız edenlerin olduğu görülmektedir. Okullar açıldı, yavrularımızın derslerinin olduğunu ve dinlenmeleri gerektiğini unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Özellikle gece saatlerinde insanlarımızın dinlenmeye çekildiği bu özel vakitlerde saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranmak her birimizin insani görevidir. Lütfen araçlarımızda ve motosikletlerimizde abartılı egzoz ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınalım" ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı; “Araçlarda abartı egzoz kullanımı, sağlık ve toplum sağlığına zarar verir. Yüksek ses ve çevre kirliliğine neden olan bu tür değişiklikler, yasal olarak yasak ve cezai işleme tabidir. Araçlarda veya açık alanlarda yüksek sesli müzik dinlenmesi, halkın huzurunu bozmaktadır. Bu tür davranışların da yasal yaptırımları vardır. Emniyet birimlerimiz denetimlerini artırarak sürdürmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın da, toplumsal yaşamı koruma adına, duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik gibi rahatsızlık veren durumlarla karşılaştığınızda, ilgili birimlere 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz.”

Valilik, il genelinde trafik denetimlerinin artırılacağını belirterek, "Amacımız ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu sağlamaktır. Belirlenen standartlarda egzoz sistemlerini kullanmak ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınmak toplumsal bir sorumluluktur. değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın sonunda, "Bu sayede hemşehrilerimizin huzurunu koruyarak, güzel Yozgat’ımızı daha da güzelleştirebiliriz" denildi.