Yozgat Valiliği yetkililerince, vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda açıklama yapıldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla sürücüler trafik kurallarına uymaları ve trafikte daha dikkatli olmaları konusunda valilik yetkililerince uyarıldı.

Yapılan uyarıda, “Değerli sürücüler, okullar açıldı. Lütfen trafikte daha dikkatli olalım. Unutmayalım ki, kazalara araçlar değil, kurallara uymayan ve dikkatsiz sürücüler neden olur. O yüzden lütfen trafik kurallarına mutlaka uyalım, dikkatli olalım ve yuvalara ateş düşürmeyelim” ifadelerine yer verildi.