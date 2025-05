Açıklamada, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun tesadüf değil, sürücü ve yayaların ihmal ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği belirtilerek, “Trafikte her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği” vurgulandı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde her yıl binlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği ya da yaralandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, Trafik Haftası’nın toplumda trafik güvenliğine ilişkin farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: “Kazalar tesadüf değil, ihmalkârlığın ve kurallara uymamanın sonucudur. Trafikte her can kaybı, ardında derin bir acı ve telafisi olmayan kayıplar bırakmaktadır. Trafik kazalarını en aza indirmek ve can kayıplarının önüne geçebilmek için sürücülerin, yayaların ve tüm yol kullanıcılarının daha dikkatli, bilinçli ve sorumlu davranması gerekmektedir.”

Açıklamada, özellikle hız sınırlarına riayet edilmesi, kırmızı ışık ihlallerinden kaçınılması, trafik işaret ve levhalarına uyulması, emniyet kemeri ve kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Sürücülerin alkollü ya da yorgun şekilde araç kullanmaktan mutlaka kaçınmaları gerektiği belirtilirken, trafikte yayalara ve bisikletlilere karşı da daha dikkatli ve saygılı olunmasının altı çizildi.

Valilik, şehir merkezinde ve kırsal alanlarda artan trafik yoğunluğu nedeniyle özellikle okul çevreleri, yaya geçitleri ve kavşak noktalarında kurallara uymanın çocukların ve yayaların güvenliği açısından da son derece kritik olduğuna dikkat çekti.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi: “Unutmayalım ki; trafik kurallarına uymak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değerin de bir göstergesidir. Emniyet kemeri takmak, yaya geçitlerinde durmak, kırmızı ışıkta beklemek basit ama hayat kurtarıcı davranışlardır. Trafikte sabır, hoşgörü ve saygı ilkeleriyle hareket ettiğimizde, hep birlikte daha güvenli bir trafik ortamı inşa edebiliriz.”

Yozgat Valiliği ayrıca, 3-9 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla il genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri, seminerler ve eğitim faaliyetleri düzenleneceğini belirterek, vatandaşları bu etkinliklere katılmaya ve trafik güvenliği konusunda bilinçlenmeye davet etti.