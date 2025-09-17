Yapılan açıklamada, kulaklıkla müzik dinlemenin dikkati dağıtabileceği ve çevredeki tehlikeleri fark etmeyi zorlaştırabileceği vurgulandı.

Valilik açıklamasında, trafikte kulaklık kullanımının yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda ciddi bir risk olduğu belirtildi. Kulaklık takan yayaların çevredeki araç seslerini, korna ikazlarını ya da acil durum uyarılarını duymakta güçlük çekebileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Kulaklık takmak sadece müzik dinlemek değil, can güvenliğinizi riske atmak anlamına da gelebilir. Trafikteyken dikkatinizi dağıtabilir, çevrenizdeki tehlikeleri duymanızı engelleyebilir. Unutmayın, kendi güvenliğiniz için daima dikkatli olun” ifadeleri yer aldı.

Valilik, yayaların kendi güvenliklerini korumaları için daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, trafikte hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını riske atmamak adına kulaklık kullanımından kaçınmaları gerektiğini hatırlattı.

Uzmanlar Uyardı

Trafikte kulaklık kullanımı konusunda trafik güvenliği uzmanları bilgilendirdi.

Uzmanlar, “Yaya olarak yolculuk yaparken çevrenizdeki tehlikeleri duymanız son derece önemlidir ve kulaklık kullanmak bu duyusal bilgileri almanızı engelleyebilir. Bu nedenle, yayaların kulaklık takmaması konusunda uyarıda bulunuluyor. Kulaklık takmak, yayanın çevresindeki sesleri duymasını zorlaştırır ve bu da trafikteki tehlikeleri fark etme yeteneğini azaltır. Araçların kornaları, yaklaşan araçların motor sesleri veya yoldaki diğer tehlike işaretleri gibi sesler, yayanın güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan önemli ipuçlarıdır. Kulaklık kullanmak, bu ipuçlarını duymanızı engeller ve trafik kazalarına davetiye çıkarabilir. Özellikle şehir içi yoğun trafikte, yaya olarak hareket eden kişilerin dikkati her zaman maksimum seviyede olmalıdır. Kulaklık kullanmak, bu dikkati dağıtabilir ve beklenmedik durumlarla karşılaşma riskini artırabilir. Bu nedenle, yayaların trafikte kulaklık kullanmaması ve çevrelerindeki tehlikelere karşı dikkatli olmaları önemlidir. Unutmayın, trafikte güvenli bir şekilde hareket etmek herkesin sorumluluğundadır. Yaya olarak yolculuk yaparken, kulaklık takmak yerine çevrenizdeki tehlikelere karşı dikkatli olun ve trafik kurallarına uyun” görüşlerine yer verdi.