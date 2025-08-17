Yozgat Valiliği, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören piknik alanları ve şehrin simgesi konumundaki Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere tüm doğal alanlarda vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, piknik alanlarının temiz kullanılmasının hem doğanın korunması hem de gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Lütfen ziyaret ettiğimiz piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Göz bebeğimiz olan Çamlık Milli Parkı’nı ve çevremizi hep birlikte koruyalım. Piknik yaparken çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve mutlaka çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza katkı sağlayacaktır.”

Valilik, çevre bilincinin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini hatırlattı.

Valilik, “Unutmayalım ki temizlik herkesin sorumluluğudur. Birlikte hareket ederek daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturabiliriz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerine düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle piknik yaparken çevremize ve doğaya karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım” ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliği, yaz sezonunda denetimlerin artırılacağını, özellikle Çamlık Milli Parkı’nda çevre temizliğine özen göstermeyen kişilere yönelik cezai işlemlerin uygulanacağını da hatırlattı.