Hayvanların Yaşam Hakkına Saygı Gösterin’

Yozgat Valiliği, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan ya da başıboş dolaşmasına izin veren kişilere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli hayvanını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca söz konusu kişilerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile de karşılaşabileceği hatırlatıldı.

Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için kurallara uymanın herkesin sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek toplumun huzuru ve refahı için büyük önem taşır."