Yozgat Valiliği, engelli vatandaşların kullanımına ayrılmış park yerlerinin yanlış ve hatalı parklarla işgal edilmesine karşı önemli bir uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bu alanların engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla özel olarak düzenlendiği ve herkesin bu kurallara uyması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sürücülere yönelik şu uyarılar paylaşıldı: “Yerimi aldın, engelimi de alır mısın? Engellilerin yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri için ayrılan park yerleri ya işgal ediliyor ya da hatalı parklarla kullanışsız hâle getiriliyor. Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz.”

Yetkililer, engelli park alanlarının yalnızca bir trafik kuralı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ve duyarlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Uyarıda, bu alanların işgal edilmesinin engelli bireylerin günlük yaşamını doğrudan etkilediği ve hayatlarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Valilik, sürücülerden farkındalık göstermelerini ve toplumun her bireyinin yaşam kalitesine saygı göstermelerini istedi. Ayrıca, kurallara uyulmasının hem toplumsal adalet hem de trafik düzeni açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.