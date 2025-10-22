Yozgat Valiliği vatandaşlar emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Yozgat Valiliği tarafından emniyet kemeri kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan paylaşımda, “Emniyet kemeri hayat kurtarır. Değerli sürücüler ve sevgili yolcular; emniyet kemeri takmak kaza anında can kaybını ve yaralanma riskini en aza indiren güvenlik tedbirlerinden biridir. Lütfen seyahat esnasında emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız” denildi.

“Ölüm ve Ağır Yaralanma Riskini Yüzde 50’ye Kadar Azaltıyor”

Ulaşım güvenliği uzmanları, şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri takma oranının hâlâ istenilen seviyede olmadığını belirterek, yapılan araştırmalarda kemer kullanımının ölüm ve ağır yaralanma riskini yüzde 50’ye kadar azalttığını hatırlatıyor.

Uzmanlar, “Otobüslerde yolcuların kemer takmaması, kaza anında çarpma etkisini artırarak hem yolcunun hem de çevresindekilerin yaralanmasına neden oluyor. Kemerin takılması, özellikle devrilme ya da ani duruşlarda ölüm riskini ciddi biçimde azaltır” değerlendirmesinde bulundu.

Yozgat Valiliği, şehir içi ve şehirler arası otobüs seferlerinde denetimlerin artırılacağını, özellikle uzun yolculuk yapan firmalara yönelik bilgilendirme çalışmalarının hız kazanacağını bildirdi. Trafik ekiplerinin, yol kontrollerinde emniyet kemeri uyarılarını sıklaştıracağı ve sürücülerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların da kendi güvenlikleri için seyahat öncesinde koltuk kemerlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Emniyet Kemerinin Önemi

Emniyet Kemeri;

Çarpmanın şiddetini azaltır, çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlar.

Çarpmanın etkisiyle oluşan kuvveti vücudun değişik yerlerine eşit olarak dağıtarak ağır yaralanma riskini minimize eder.

Kaza anında araç içerisinden fırlamayı önler.

Ufak çaplı kazalarda ciddi yaralanmaları büyük oranda engeller.

Kalp, kafa ve omurilik gibi hassas organların kaza anında bir yere çarpmasını ve yanında bulunan diğer yolculara çarpmasını önler.

Araç kullanmak her zaman dikkat ister ve hafife almaya gelmez, küçük bir dikkatsizlik ve gözünü bir an yoldan ayırmak kazaya neden olabilmektedir. Emniyet kemeri kazayı engellemez ancak kaza anında riskleri en aza indirir. Emniyet kemerinin en önemli sağladığı fayda çarpma anında çarpmanın etkisini azaltmak ve araç içerisindeki kişilerin dışarı fırlamasını önlemektir. Kısa mesafede emniyet kemeri takmanın bir fayda sağlamayacağı düşünülebilir, ancak bilimsel araştırmalar bunun tam tersini söylemektedir. Genellikle yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının, varma noktasına 30-40 kilometre kala ve 50-60 kilometre hız sınırının altında gerçekleştiği görülmektedir. Emniyet kemeri ile alakalı bilinen en yaygın yanlış ise arka koltuktaki insanların kemer takma zorunluluğunun olmamasıdır. Özellikle hızdan kaynaklanan trafik kazalarında, arka koltukta emniyet kemeri takmamanın, araçtan fırlama olasılığını yükselttiğini unutmamak gerekir.

Emniyet Kemerinin şu şekilde kullanılması önemlidir:

Araca binildiğinde aracı çalıştırmadan önce ilk yapılması gerekenlerden biri de emniyet kemerini kurallara uygun bir şekilde takmak olmalıdır. Emniyet kemeri, omuz üzerinden ve göğüs ortasından çapraz olarak çekilirken, alt kısımdan gelen emniyet kemerinin devamı ise kalçaların hizasından geçecek şekilde yuvasına takılmalıdır. Emniyet kemerinin işlevini yerine getirebilmesi için doğru takılmalıdır. Emniyet kemeri ile beden arasında boşluk kalmamalı ve kemer gergin olmalıdır. Ayrıca soğuk havalarda giyilen mont, kaban ve benzeri gibi giysiler emniyet kemerinin etkinliğini azaltır. 10 yaşına kadar çocuklar, aracın arka koltuğuna monte edilen özel koltuklarda seyahat etmelidir.

Trafik kaza tespit tutanaklarından çıkarılan istatistiksel bilgi olarak, kaza anında en iyi yerin aracınızın içi olduğu ispatlanmıştır. Aracın dışına fırlatılma durumunda, ölüm riskiniz 25 kat daha fazladır. Bir trafik kazasında araçtan hiçbir engele çarpmadan fırlamak neredeyse imkânsızdır. Fırlama ile aracınızın ön camına, kaldırıma, kendi aracınıza veya başka bir araca çarpabilirsiniz. Emniyet kemeri araçta kalmanızı sağlayan ve sizi hayata bağlayan tek bağdır.

Hava yastığı yalnızca önden şiddetli çarpmalara karşı ek bir koruyucudur. Sürücü için hava yastıkları, kemerlerle sabitlenmiş olan vücudun, baş ile direksiyon arasındaki temasını engelleyen bir tamamlayıcısıdır. Hava yastığı emniyet kemerinin etkinliğini yüzde 40 oranında artırmaktadır ve emniyet kemerine yardımcı olmak için araca yerleştirilmiştir. Hava yastıkları yandan çarpma ve savrulmayı önlemede hiçbir zaman emniyet kemerinin yerini tutamaz.

Otomobil ile seyahat ederken emniyet kemeri kullanımı, yüzde 45 oranında ağır yaralanma riskini azaltmaktadır. Aynı oran kamyonetlerde yüzde 60’lara kadar çıkmaktadır. Büyük kazalarda emniyet kemeri kullanıyorsanız yüzde 25’lere kadar hiç zarar görmeden atlatılabilmesi mümkündür. Emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildikten sonra Türkiye’de yaralanmalı kaza ve ölüm oranlarında ciddi miktarda bir düşüş yaşanmıştır.