Yozgat Valiliği, şehir genelinde abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlemenin huzur ve sükûneti olumsuz etkilediğini bildirdi.

Valiliği, ilde huzurun korunması amacıyla abartı egzoz ve yüksek sesle müzik konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle gece saatlerinde araçlardaki abartı egzoz ve yüksek sesli müzik kullanımının vatandaşları rahatsız ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Huzurun ve hoşgörünün kenti Yozgat'ımızda, birlikte daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Özellikle gece saatlerinde insanlarımızın dinlenmeye çekildiği bu özel vakitlerde, saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranmak her birimizin insani görevidir. Lütfen araçlarımızda ve motosikletlerimizde abartılı egzoz ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınalım. Bu amaçla kentimizin güzelliğini ve halkımızın huzurunu korumak için, trafik denetimlerimiz artırılacaktır. Amacımız ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu sağlamaktır. Lütfen, belirlenen standartlarda egzoz sistemlerini kullanıp, aşırı gürültüye sebep olacak şekilde de müzik dinlemekten kaçınalım. Bu sayede hemşerilerimizin huzurunu koruyarak, güzel Yozgat'ımızı daha da güzelleştirebiliriz” ifadeleri kullanıldı.

Emniyet birimlerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlardan toplumsal yaşamı koruma adına duyarlı davranmaları istendi.

Valilik, abartı egzoz veya yüksek sesle müzik gibi durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceğini duyurdu.