Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların talebi olmaksızın ikametgahlara gelerek nüfus memuru olduğunu iddia eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların, bu şahısları derhal kolluk kuvvetlerine ihbar etmeleri istendi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızı sahte nüfus memurlarına karşı uyarmaktadır. Talebiniz olmaksızın ikametinize gelerek kendini 'nüfus memuru' olarak tanıtan kişileri mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar ediniz."

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İDDİALARA DİKKAT

Son zamanlarda, İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilere ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar paylaşıldığı gözlemlenmiştir. Bu kişilerin ellerinde sahte belgeler, antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu; şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları belirtilmiştir.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN HİZMETLER

Nüfus müdürlükleri, yalnızca vatandaşların ve/veya yakınlarının talebi üzerine ve mülki idare amirinin izni doğrultusunda ikamet adresinde nüfus hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet, nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşların kimlik kartı başvurularını karşılamak amacıyla verilmektedir.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Talebi olmayan vatandaşların evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli ya da nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar edilmemelidir.

Bu kişilerin kurum kimliklerinin ibraz edilmesi talep edilmelidir.

Sahtekârlıklara karşı dikkatli olunmalı ve kişisel bilgiler kesinlikle paylaşılmamalıdır.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde, derhal kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerekmektedir.