Valilikten yapılan açıklamada, engelli rampaları ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine araç park edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"DUYARLILIKLA BÜYÜK FARK YARATABİLİRİZ"

Açıklamada, "Birlikte daha duyarlı bir toplum olabiliriz. Bu özel alanlara saygı göstererek, herkesin yaşam alanı özgürlüğünü artırmaya katkıda bulunalım" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA FARKINDALIK ÇAĞRISI

Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden de Engelli Erişimi, Duyarlılık ve Engelli Park Yeri etiketleriyle farkındalık kampanyası başlattı.

Açıklamada, "Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz" denildi.