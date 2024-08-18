“Çöplerin yeri doğa değildir” diyen Yozgat Valiliğince, vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Değerli sürücüler, aracınızdan attığınız cam şişe, ambalaj, izmarit gibi çöpler yangın çıkmasına neden olabilir. Lütfen çöplerinizi, durduktan sonra çöp kutularına atmaya özen gösterin. Çöplerin yeri doğa değildir” ifadelerine yer verildi.

ARAÇTAN ÇÖP ATMANIN CEZASI

Karayolları trafik kanunun 73/b maddesi araçtan bir şeyler atma veya dökme cezası olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle hurdaya çıkarılan aracın işlemlerini yapmama halinde 73/b trafik cezası yazılır.

Kısaca 73/b: araçtan bir şeyler atma veya dökme cezası denir.

Örnek araçtan bir şeyler atma veya dökme cezası itiraz dilekçesi indirmek için yazımızın alt kısımda bulunan yorum bölümüne 73/b ile ilgili itiraz talebinizi belirtin ücretiz olarak gönderim sağlanacaktır.

73/B TRAFİK CEZA MADDESİ NEDİR?

Yukarıda özetle araçtan bir şeyler atma veya dökme cezası olduğundan bahsetmiştik. 2918 sayılı karayolları trafik kanunun da bulunan 73. Maddesinde bu kural düzenlenmiştir.

Nitekim Tedbirsiz ve saygısız araç sürme olarak düzenlenen kurallar içerisinde tam açıklamasını merak ederseniz; araçlardan bir şey atmak veya dökmek, 73/b sadece bir ihlal maddesidir yüzde olarak kusurlu sayılmaz şeklinde tanımlanmıştır.

ARAÇTAN BİR ŞEYLER ATMA VEYA DÖKME CEZASI NE KADAR?

Son dönemde sosyal medya da çok fazla maniple edilen bir konu olduğunu başta söylemekte fayda var. 73/b ceza maddesine yılda bir kez zam yapıldığını unutmayın.

Araçlardan çöp atarak trafik kurallarına uymayan yayalar, 2024 yılında 689 lira ceza ödeyecek.