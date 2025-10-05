Yozgat Valiliği, araç kullanıcılarını doğaya atılan çöpler konusunda uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, özellikle cam şişe, ambalaj ve izmarit gibi atıkların orman yangınlarına zemin hazırlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Değerli sürücüler, aracınızdan attığınız cam şişe, ambalaj, izmarit gibi çöpler yangın çıkmasına neden olabilir. Lütfen çöplerinizi, durduğunuz yerlerde bulunan çöp kutularına atmaya özen gösterin. Bazı şeyler yerinde güzeldir, çöplerin yeri ise doğa değildir” denildi.

Yetkililer, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin ciddi oranda yükseldiğine dikkat çekti. Vatandaşlardan, araç kullanırken ve mola verdikleri alanlarda çevreye duyarlı olmaları ve çöplerini kontrollü şekilde bertaraf etmeleri istendi.

Valilik, ayrıca bu uyarının sadece bireysel sorumluluk değil, aynı zamanda toplum sağlığı ve doğa güvenliği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.