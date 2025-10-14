Yozgat Valiliği, sürücüleri yasal tonaj sınırlarına uymaları konusunda uyardı.

Aşırı tonajlı araçların hem trafik güvenliğini hem de yol ömrünü olumsuz etkilediğini belirten Valilik, sürücüleri yasal tonaj sınırlarına uymaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, hem yolların korunması hem de sürücülerin ve vatandaşların güvenliği için yasal tonaj sınırlarına uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yolların herkesin ortak malı olduğu vurgulanarak, "Yollar hepimizin ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşırı tonajın yol ömrünü kısalttığı, trafik kazası riskini artırdığı ve trafiğin akışını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Denetimler Sürüyor

Valilik, sürücülerin kurallara uymalarının hem kamu kaynaklarının korunması hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yozgat genelinde trafik ekiplerinin kontrolleri sıkılaştırdığı, kurallara uymayan sürücülere ağır para cezaları ile trafikten men cezaları uygulanacağı açıklandı. Denetimlerin yalnızca şehir merkezinde değil, ilçeler ve bağlantı yollarında da devam edeceği bildirildi.