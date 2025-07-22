Valilikten yapılan açıklamada, internet üzerinden veya sosyal medya platformları aracılığıyla yayılan sahte araç kiralama ilanlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, “Gerçek olamayacak kadar cazip tekliflere ve abartılı vaatlere şüpheyle yaklaşın” uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, güvenli bir kiralama süreci için yalnızca resmî, kurumsal ve güvenilir firmaların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Kiralama işlemi öncesinde firma hakkında detaylı bir araştırma yapılması, kullanıcı yorumlarının ve varsa şikayetlerin dikkatle incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Bazı dolandırıcıların aracı vale ile teslim edeceklerini iddia ederek vatandaşlardan ön ödeme veya depozito talep ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, bu tür durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

“Yalnızca bugüne özel”, “acele edin” gibi ifadeler içeren ilanların, vatandaşları düşünmeden harekete geçirmeyi amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu tür ilanlara şüpheyle yaklaşılması gerektiği kaydedildi.

Yozgat Valiliği, mesaj ya da e-posta yoluyla gelen bağlantı adreslerinin ilgili firmaya ait olup olmadığının isim, logo ve URL üzerinden doğrulanmasını önerdi. Ayrıca ödeme sırasında 3D Secure gibi güvenli yöntemlerin tercih edilmesi, ödemenin şirketin resmî hesabına yapıldığından emin olunması gerektiği vurgulandı.