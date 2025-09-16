Yozgat Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere aranmasının hayati risklere yol açabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Valilik açıklamasında, acil durumlarda tek numaranın “112” olduğu hatırlatıldı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 112 hattının acil ihtiyaçlar için kurulduğu vurgulandı. Açıklamada, “112 acil hattını lütfen gereksiz meşgul etmeyin. Yapılan her gereksiz arama geç kalınacak bir can demektir” ifadeleri yer aldı.

Valilik, 112’nin sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD gibi tüm acil hizmetlere ulaşmada tek numara olduğunu belirterek vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini istedi.

"Asılsız İhbarlar İşleyişi Aksatıyor"

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, asılsız ihbarların acil çağrı merkezlerinin işleyişini aksattığı ve acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin zamanını boşa harcadığı ifade edildi. Gerçek acil vakaların, bu tür gereksiz çağrılar nedeniyle gecikmeli olarak karşılandığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Valilik açıklamasında, acil durum hattını gereksiz yere meşgul eden ihbarların yalnızca kamu kaynaklarını israf etmekle kalmadığı, aynı zamanda insan hayatını riske attığı vurgulandı. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan bir kişinin, gereksiz bir ihbar yüzünden yardıma geç ulaşmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Zaman Kaybı Oluyor

Asılsız ihbarlar büyük bir zaman kaybına neden olduğunun altını çizen Valilik, “112 Acil Hattı’nı gereksiz yere meşgul etmeyi önlemeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde yapılan 112 çağrılarını istatistiki olarak değerlendirdiğimizde 112 Acile yapılan aramaların çoğunlukla, asılsız çağrılardan oluştuğunu görüyoruz. Hayati önem taşıyan bir hat ülkemizde çoğu zaman gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmektedir. Vatandaşlarımızın gereksiz olarak meşgul ettiği 112 telefon hattının aranması sırasında gerçek ihtiyacı olan hastanın ulaşamaması, kişilerin hayatını kaybetmesine ve sakat kalmasına yol açabilir. 112 Acili gereksiz meşgul etmeyelim ki, gerçekten ihtiyacı olan hastalarımıza ambulans zamanında ulaşabilsin. Gerçekten ihtiyacı olup, 112 Acil Hattı’nı arayan siz ya da yakınınız da olabilir. 112 Acil Hattı’nı gereksiz aramayalım ki canlar kurtulsun. Bu herkes için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir mesuliyettir.

112 Acilin asılsız defalarca aranması suç ve aynı zamanda cezası mevcuttur” dedi.

Müdahalede Gecikmeler Yaşanabiliyor

Valilik yetkilileri, asılsız ihbarların yalnızca zaman ve kaynak kaybına neden olmadığını, aynı zamanda kritik anlarda gerçek acil çağrılara ulaşmayı engellediğini belirtti. Örneğin, bir trafik kazası, kalp krizi veya yangın gibi olaylarda saniyelerin bile büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ancak gereksiz ihbarlar yüzünden, hayati önem taşıyan olaylara müdahalede gecikmeler yaşanabiliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız ihbarlar arasında en sık rastlananlar arasında sahte trafik kazaları, yalan yangın ihbarları ve yanlış yönlendirmeler yer alıyor. Özellikle çocuklar tarafından yapılan asılsız çağrıların da önemli bir sorun olduğu belirtilirken, ailelerin bu konuda daha bilinçli olmaları gerektiği ifade edildi.

Yozgat Valiliği, asılsız ihbarların önüne geçebilmek için toplum bilincinin artırılmasının ve eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti. Acil çağrı merkezlerinin etkin ve doğru kullanılmasının hayati bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Yetkililer, okullarda ve yerel topluluklarda bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapılacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların yalnızca gerçek acil durumlarda 112'yi aramaları gerektiği, aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bir kez daha hatırlatıldı.

Önümüzdeki dönemde, acil çağrı merkezlerinin daha verimli çalışabilmesi ve gereksiz ihbarların önüne geçilebilmesi için yeni düzenlemelerin yapılabileceği ve cezai yaptırımların artırılabileceği ifade ediliyor. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve acil durumlarda doğru şekilde hareket edilmesi, Yozgat genelinde yaşanan acil vakaların daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak.

Valilik, bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni yalnızca gerçek acil durumlarda aramanın önemini bir kez daha vurgulayarak, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Para Cezası Uygulanıyor

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz arayanlara idari para cezası uygulanacak. Resmi Gazete'de 16 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan"7547 bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun" değişiklikleriyle "5326 sayılı kabahatler kanununun 42/a" maddesi değiştirildi. Bu değişikliklerle;112 acil çağrı merkezlerini gereksiz meşgul edenlere bin 500 lira, asılsız ihbarla ekipleri sahaya yönlendirenlere 15 bin lira idari para cezası verilecek.