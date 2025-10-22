Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede, son tarihin 31 Ekim 2025 olduğu vurgulandı.

Valilik açıklamasında, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin kullanılamayacağı belirtildi. Ayrıca, süre dolduktan sonra belge yenilemek isteyen vatandaşların indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedeli avantajlarından yararlanamayacağı ifade edildi.

7 Binden Fazla Kişi Kullanıyor

Yozgat genelinde 7 bin 70 vatandaşın hâlâ eski tip sürücü belgesi kullandığı açıklandı. Valilik, yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyet oluşmaması için vatandaşları randevularını erkenden almaya çağırdı.

Başvurular Kolaylıkla Yapılabiliyor

Randevular, randevu.nvi.gov.tr adresi, E-Devlet uygulaması veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alınabiliyor. Vatandaşların, işlemlerini bu kanallar aracılığıyla yaparak nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

“Son Günü Beklemeyin”

Valilik, son gün yoğunluğu yaşanmaması için vatandaşların işlemlerini erken dönemde yapmalarını tavsiye etti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim 2025’e kadar yenilemeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yoğunluk Uyarısı

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, işlemlerin son güne bırakılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ehliyet yenileme işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaları istendi.

Randevu Nasıl Alınır

Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

Başvuru sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor:

Eski Sürücü Belgesi

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yeni tip ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Vatandaşlar, bu süreçte geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebiliyor.