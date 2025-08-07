Yozgat Valiliği, vatandaşların acil yardım hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanabilmesi için önemli bir kamu duyurusu yayımladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz ve asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi” gerektiği vurgulanarak, bu tür davranışların toplumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Gereksiz Aramalar Hayati Tehlikeleri Artırıyor!

Yozgat Valiliği yetkilileri, 112 Acil Hattı’nın, sağlık, itfaiye ve polis gibi kritik müdahale ekiplerinin koordine edildiği hayati bir iletişim kanalı olduğunu hatırlattı.

Gereksiz aramalar nedeniyle gerçek acil durum çağrılarının gecikebildiği ve bu gecikmenin ise yaşam kayıplarına, kalıcı sakatlıklara ya da ciddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtildi. “Yapılan her gereksiz arama, bir canın geç kalmasına sebep olabilir” denilen açıklamada, acil hattının yalnızca gerçek hayati tehlike anlarında kullanılması gerektiği çağrısı yapıldı.

Hattın Doğru Kullanımı

Valilik yetkilileri, 112 Acil Hattı’nın amacı doğrultusunda kullanılması konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Acil yardım gerektiren durumların; ciddi yaralanmalar, ani hastalıklar, yangın, suç olayları veya hayatı tehdit eden diğer durumlar olduğu kaydedildi. Ayrıca, hatların gereksiz meşgul edilmesi halinde müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşma sürelerinin uzayabileceği ve bunun da kamu güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Yozgat Valiliği, 112 hattının yanlış ve gereksiz kullanımı konusunda yasal yaptırımların da uygulanabileceğini hatırlatarak, toplumun bu konuda duyarlı davranması gerektiğini ifade etti. “Sadece acil durumlarda aramanızı rica ediyoruz. Acil olmayan şikayet ve talepleriniz için ilgili kurumların iletişim kanallarını kullanabilirsiniz” açıklaması yapıldı.

Alternatif Eğitim Kanalları

Valilik ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin sadece telefonla değil, SMS ve diğer elektronik iletişim araçlarıyla da hizmet verdiğini belirtti. Vatandaşların bu kanalları doğru ve bilinçli şekilde kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumların, halkı 112 hattının doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Halktan Duyarlı Olması Bekleniyor

Yozgat Valiliği, son olarak vatandaşlardan sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini ve acil yardım hattını gerçek ihtiyaç durumlarında kullanmalarını istedi. “Unutulmamalıdır ki, her gereksiz çağrı, bekleyen gerçek bir acil vakaya zamanında müdahale edilmesini engeller. Toplumsal duyarlılık ile acil çağrı sistemimizin etkinliği artırılabilir” denildi.