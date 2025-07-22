Valilikten yapılan açıklamada, trafik kazalarının çoğunun dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanımı ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Bu kazaların hem can kaybına hem de derin acılara yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, “Trafik kazaları nedeniyle canımız yanıyor, ocaklar sönüyor” ifadesine yer verildi.

Yozgat genelinde emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, bu denetimlerin ceza kesmek için değil, can kayıplarını önlemek ve trafikte huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Valilik, tüm sürücülerin trafik güvenliği için dikkat etmesi gereken temel kuralları da hatırlattı: “Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız limitlerine uyun. Alkol aldıysanız araç kullanmayın. Cep telefonuna değil, yola odaklanın. Yorgun veya uykusuzken araç kullanmayın. Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın.”

Açıklamada, “Unutmayın, trafikte her birimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım, hayatı birlikte koruyalım” denildi. Valilik, trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlara teşekkür ederek görev başındaki kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi.