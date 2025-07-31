Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde orman ve arazi yangını riski ciddi şekilde arttığını belirten Yozgat Valiliği, “Anız yakmak sadece toprağa değil, vatana ihanettir. Bir kıvılcım; binlerce canlının yaşamını, doğayı ve insan hayatını tehdit eden büyük yangınlara dönüşebilir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, anız yakanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Anız yakma fiili; ormanlara, sulak alanlara veya yerleşim yerlerine yakın alanlarda gerçekleşirse ceza 5 kat artırılmaktadır. Unutmayalım, bir kıvılcım binlerce hektar araziyi ve ormanı yok edebilir. Her yıl hasat sonrası başlayan ve sonbahar aylarına kadar devam eden süreçte, bazı çiftçilerin toprağı kolay sürmek amacıyla başvurduğu anız yakma yöntemi, sadece tarım alanlarını değil, ormanlık alanları, enerji hatlarını ve yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Anız yangınları, milyarlarca liralık ekonomik kayba neden olurken, trafik kazaları, hayvan barınaklarının yanması, yangının komşu arazilere sıçraması gibi birçok riski de beraberinde getiriyor” denildi.

Orman kanunlarına da yer verilen açıklamada; “Orman kanunlarına göre: Anız yakmak: 1-3 yıl arası hapis, orman yangınına sebep olmak: 3-10 yıl arası hapis, ölüm ya da yaralanma varsa, ayrıca ceza işlemleri uygulanır” ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı; “Anız yangınlarını önlemek için: Hasat zamanı tarlaya yakın su tankeri bulundurun. Hasadı toprağa yakın yapın. Kalan anız artıklarını sap parçalayıcı makinelerle toprağa karıştırın. Hasat sonrası tarlada saman balyası bırakmayın.”

Yozgat’ta hiçbir şekilde kontrollü anız yakılmasına dahi izin verilmediğini hatırlatan Valilik, şu uyarıda bulundu: “Anız yangınına sebep olanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacaktır. Tüm çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem taşımaktadır.”

Yozgat Valiliği, anız yakmanın yasak olduğunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında ciddi cezai yaptırımlar uygulandığını da hatırlattı.