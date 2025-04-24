Yozgat Valiliği, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç sürücülerine yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, engelli rampaları önüne ve engellilere ayrılmış özel park alanlarına araçların park edilmemesi istendi.

Sürücülere Engelli Park Uyarısı

Açıklamada, yürüme engelli vatandaşların günlük hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilerek, tüm sürücüler duyarlı olmaya davet edildi.

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“Birlikte daha duyarlı bir toplum olabiliriz” ifadelerine yer verilen açıklamada, engellilere ayrılan alanlara saygı gösterilmesinin, herkesin yaşam alanı özgürlüğüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

Muhabir: Alpaslan Demir