Yozgat Valiliği, kent genelinde su kaynaklarının korunması ve tasarruf edilmesi konusunda vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, suyun hayatın temel kaynağı olduğu vurgulanarak, “Suyumuz tükeniyor. Su hayattır. Suyu israf etmeyelim. Can damarlarımız olan su kaynaklarımızı dikkatli kullanalım. Doğaya sahip çıkalım” ifadelerine yer verildi.

Valilik yetkilileri, özellikle son yıllarda iklim değişikliği, kuraklık ve nüfus artışı gibi etkenlerin, Yozgat başta olmak üzere birçok bölgede su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Açıklamada, suyun bilinçsiz kullanımı ve israfının, hem tarımsal üretimi hem de günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Vatandaşlara Çağrı Yapıldı

Yetkililer, vatandaşlardan ev ve iş yerlerinde suyu dikkatli kullanmalarını, gereksiz yere muslukları açık bırakmamalarını, bahçe sulama ve temizlik faaliyetlerinde tasarruf önlemleri almalarını talep etti. Ayrıca, suyun sadece bireysel değil, toplumsal bir değer olduğu hatırlatılarak, gelecek nesillere güvenli ve sürdürülebilir bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekildi.

Yozgat Valiliği, su kaynaklarının korunmasının sadece günlük yaşamı değil, bölgedeki ekosistemi de doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Açıklamada, göletler, yer altı suları ve nehirlerin sürdürülebilir kullanımı için toplumun bilinçlenmesi ve su yönetimine katkı sağlaması gerektiği belirtildi.

Valilik yetkilileri ayrıca, belediyeler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde su tasarrufu ve bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, okullarda eğitim programları ve halk bilgilendirme kampanyaları ile su kaynaklarının öneminin halka aktarılacağını duyurdu.

Vatandaşların Sorumluluğu Önemli

Açıklamanın sonunda, “Her damla su değerli. Su israfı, sadece bugünü değil, yarını da etkiler. Hepimiz, geleceğimiz için suyu dikkatli kullanmak ve doğaya sahip çıkmakla sorumluyuz” denildi.

Yozgat Valiliği, bu uyarının sadece bilgilendirme amacı taşımadığını, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini suyun korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda harekete geçirmeyi hedeflediğini ifade etti.