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Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla hazırlanan duyuruda özellikle gece saatlerinde insanların dinlenme zamanlarında saygılı ve hoşgörülü davranmanın vatandaşların insani görevi olduğu belirtildi. Amacın ceza kesmek değil, kentin huzurunu sağlamak olduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yozgat, tarihinin derinliklerinden bugüne huzurun, saygının ve hoşgörünün beşiği olmuştur. Bu değerlerle büyüdüğümüz bu topraklarda, birlikte daha huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hepimize düşen görevler vardır. Gece saatlerinde, birçoğumuzun ailesiyle vakit geçirdiği, dinlenmeye çekildiği bu özel zamanlarda, çevremize, komşularımıza ve hemşehrilerimize karşı duyarlı olmalıyız. Araçlarımızda ve motosikletlerimizde yüksek sesle müzik dinlemek, abartılı egzozlarla gürültü kirliliği yaratmak, hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmakta ve Yozgat'ımızın sakin ve huzurlu atmosferine gölge düşürmektedir. Bu nedenle, sevgili hemşehrilerim, lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Trafik denetimlerimizi artırarak bu konuda caydırıcılığı sağlamaya çalışsak da, asıl amacımız kesinlikle ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu ve sakinliğini korumaktır. Yozgat’ımızın bu eşsiz huzurunu hep birlikte koruyalım. Aşırı gürültüye sebep olacak şekilde müzik dinlemekten ve abartılı egzoz kullanmaktan kaçınarak, bu güzel kenti daha da güzelleştirebiliriz. Yozgat'ımızın geleceği için, hep birlikte daha bilinçli ve duyarlı hareket edelim. Bu konuda daha önce ki yaptığımız uyarılara göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)