Yozgat Valiliği okullarının açılması ile birlikte servis şoförlerini bilgilendirdi.

Öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri için sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yozgat Valiliği, şu ifadeleri kullandı; “Yaya geçitleri ve okul çevrelerinde daha dikkatli olmalıyız. Öğrencilerimizim güvenliği için sürücülerin ışıklı trafik işareti bulunmayan okul/yaya geçitleri ile kavşaklarda hızını düşürmesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermesi büyük önem taşımaktadır. Yaya geçitlerine ve okul önlerine yaklaşırken hızımızı 30 kilometre hıza kadar düşürelim. Okul servisleri önünüzde durduğu zaman servisin hareket etmesini beklemeden sakın geçmeye çalışmayın, durun ve hareket etmesini bekleyin, araçtan inen çocuklar sağa sola bakmadan duran okul servisinin önünden yola fırlayabilir ve siz tedbir almaz, durmazsanız kötü sonuçlara neden olabilirsiniz.”

Öğrenciler Bilgilendirildi

Ne kadar servis şoförlerinin dikkatli olması gerekse de öğrencilerinde uyması gereken kurallar olduğunu belirten Valilik, “Servise bindiğinizde mutlaka emniyet kemerinizi takın. Taşıt camlarından sarkmayın. Araç durmadan yerinizden kalkmayın ve rehber personelin uyarılarına uyun” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “2025-2026 eğitim ve öğretim yılı değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize hayırlı olsun. Sağlıklı ve başarılı bir eğitim ve öğretim yılı olmasını diliyorum” dedi.