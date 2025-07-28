Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığı belirtilerek, özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Ormanlık alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamalı, ateşli piknik yapılmamalıdır” denildi.

Yangına neden olabilecek cam şişe, plastik ve diğer atıkların ormanlara atılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Cam parçaları ve çöpler, güneş ışığını mercek gibi yansıtarak yangına sebebiyet verebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan çevre temizliğine azami dikkat göstermeleri beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, sigara kullanımının da yangın riskini artırdığına işaret ederek, "Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli, özellikle karayollarında seyir halindeyken araçlardan dışarıya sigara izmariti atılmamalıdır" uyarısında bulundu.

Valilik, orman sınırlarına yakın bölgelerde araçların kuru otların üzerine park edilmemesi ve havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı materyallerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca enerji nakil hatlarının altında ve çevresinde yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Yozgat Valiliği, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ormanlarımız yalnızca ağaçlardan ibaret değildir; orada binlerce canlı yaşar, hava temizlenir, iklim dengelenir. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.”