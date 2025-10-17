Yozgat Valiliği, okul servislerinde güvenlik denetimlerini artırdı. Valilik, çocukların okullarına güven içinde gitmeleri ve evlerine huzurla dönmeleri için denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Denetimler Devam Ediyor

Yozgat genelinde gerçekleştirilen okul servisi kontrollerinde, araçların bakım durumları, emniyet kemerleri, hız sınırlarına uyum ve sürücü belgeleri inceleniyor. Valilik, trafik ekiplerinin düzenli olarak sahada olduğunu ve öğrencilerin güvenli ulaşımının öncelik taşıdığını belirtti.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, servis sürücülerine şu hatırlatmalarda bulunuldu: “Okul servisi sürücülerimiz, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyelim, hız limitlerine ve trafik kurallarına uyalım.”

Valilik, bu uyarıların sürücüler tarafından dikkate alınmasının çocukların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Valilik, düzenli denetimlerin eğitim süresince devam edeceğini ve bu çalışmaların temel amacının öğrencilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak olduğunu ifade etti. Ebeveynlerin de okul servisleriyle ilgili şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.

Ne kadar servis şoförlerinin dikkatli olması gerekse de öğrencilerinde uyması gereken kurallar olduğunu belirten Valilik, “Servise bindiğinizde mutlaka emniyet kemerinizi takın. Taşıt camlarından sarkmayın. Araç durmadan yerinizden kalkmayın ve rehber personelin uyarılarına uyun” ifadelerini kullandı.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam ediyor.