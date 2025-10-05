Yozgat Valiliği, Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi’nin modern yapısıyla bölge halkına sunduğu hizmetlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi’nin çağdaş, nezih ve erişilebilir bir ortamda gençler ile çocuklara hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, kütüphanenin zengin kitap koleksiyonuyla bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığı ve gençleri okuma alışkanlığı kazanmaya teşvik ettiği vurgulandı.

Kütüphanede düzenlenen çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla çocukların ve gençlerin kültürel gelişimlerine katkı sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi, bilgiye açılan bir kapı olarak ilçemizin geleceğine ışık tutuyor” ifadelerine yer verildi.

Valilik yetkilileri, kütüphanenin sadece bir bilgi merkezi olmanın ötesinde, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimi artıran bir buluşma noktası haline geldiğini de belirtti.