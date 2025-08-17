Yozgat Valiliği, kent genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk alanlarında sürücülere yönelik denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yollarda daha güvende olmanız için çalışıyoruz. Hedefimiz trafikte ‘0’ can kaybı. Bu doğrultuda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Lütfen siz de trafik kurallarına uyun ki, daha fazla canımız yanmasın.”

Yetkililer, trafik kazalarının büyük bölümünün kurallara uymamak nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekerek, hız sınırlarına riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanımının alışkanlık haline getirilmesi, cep telefonu ile araç kullanmamaya özen gösterilmesi ve alkollü araç kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Özellikle bayram, tatil dönüşleri ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde trafik yoğunluğunun arttığını belirten Valilik, bu tür zamanlarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Valilik açıklamasında ayrıca, trafik güvenliği bilincinin toplumun tüm kesimlerinde artırılmasının hedeflendiği, bu amaçla okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ile kırsal bölgelerde vatandaşlara verilen eğitimlerin de aralıksız devam ettiği kaydedildi.