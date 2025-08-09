Valilik açıklamasında, ziyaret edilen alanlarda çöplerin çöp poşetlerine bırakılması ve çöp konteynerlerine yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Küçük ama önemli bu adımın, çevrenin temiz tutulmasına ve doğanın korunmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Yozgat Valiliği, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Piknik yaparken çevre ve doğaya karşı duyarlı olunması, temizlik ve çevre bilincinin sürekli canlı tutulması istendi.