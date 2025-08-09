Valilik açıklamasında, ziyaret edilen alanlarda çöplerin çöp poşetlerine bırakılması ve çöp konteynerlerine yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

AK Parti Yozgat teşkilatı bir araya geldi
AK Parti Yozgat teşkilatı bir araya geldi
İçeriği Görüntüle

Küçük ama önemli bu adımın, çevrenin temiz tutulmasına ve doğanın korunmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

9C64030C 9Cce 4Ac1 Ad54 3Bf2D0337Bf3

Yozgat Valiliği, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Piknik yaparken çevre ve doğaya karşı duyarlı olunması, temizlik ve çevre bilincinin sürekli canlı tutulması istendi.

Muhabir: Emre Akses