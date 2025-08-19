‘Vatanımızı Birlikte Koruyalım’

Yozgat Valiliği, sosyal medyada sıkça dile getirilen “Sigara izmariti yangına neden olmaz”, “Cam şişe ormanı tutuşturur mu?”, “Eskiden bu kadar yangın çıkmıyordu” gibi yorumlara yanıt vererek orman yangınlarının nasıl başladığını ve hangi koşullarda büyüdüğünü açıkladı.

Yangın Üçgeni’ne göre, bir yangının başlaması için ısı, oksijen ve yanıcı madde üçlüsünün bir araya gelmesi gerektiğini belirten Valilik, sıcaklık 30 dereceyi geçtiğinde, nemin yüzde 30’un altına düştüğünde ve rüzgârın saatte 30 kilometre hıza ulaştığında kritik yangın koşullarının oluştuğunu vurguladı.

Sigara izmariti: Kuru otlar 300–400 derecede tutuşurken, izmarit ucu 500–600 derece sıcaklığa ulaşıyor. Bu sıcaklık rüzgârla birlikte yangın başlatmak için fazlasıyla yeterli.

Cam ve plastik şişeler: Güneş ışığını mercek gibi odaklayarak 200–300 derece, yüksek hava sıcaklığında ise daha da fazla ısı üretebiliyor. Bu, kuru otların tutuşma sıcaklığına yakın ve yangına sebep olabiliyor.

Valilik açıklamanın devamında; “Unutmayın: Doğaya çöp, atık, cam şişe veya sigara izmariti atmak, farkında olmadan bir afete neden olabilir. Gerçekler: Her yıl 3 bin ila – 4 bin arası orman yangını çıkıyor. Bu yıl ekstrem hava koşulları nedeniyle yangın sayısı 5 binin üzerine çıktı. Yangınların büyük kısmı ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya kasıt sonucu çıkıyor. Sadece bizde değil. Tüm dünyada hem yangın sayısı hem de yanan alan miktarı her yıl artış gösteriyor. İklim değişikliği, aşırı sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmal, bu artışın en büyük nedenleri arasında. Bu yangınları önlemek millet olarak elimizde. Yangına #SebepOlma, vatanımızı birlikte koruyalım” ifadeleri kullanıldı.