Ağır Yaptırımlar Uygulanacak

Yozgat Valiliği tarafından sahipli hayvanlarını sokağa bırakanlara ağır yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Valilik sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası kesileceği belirtildi.

"86 Bin 358 Lira İdari Para Cezası”

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası kesilecektir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 177. Maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası gibi yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler” ifadelerine yer verildi.

“Hayvanların Bakımlarını İhmal Etmeyin”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşır.”