Yozgat Valiliği, kent genelinde yaşanan trafik kazalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin trafik güvenliğini sağlamak için yürüttüğü denetim ve alınan önlemlerin kesintisiz şekilde devam edeceği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, kazalara yol açan başlıca etkenler sıralanarak vatandaşlar uyarıldı: “Trafik kazalarına sebebiyet veren etkenlerin başında aşırı hız, alkollü araç kullanımı, seyahat esnasında telefon veya diğer elektronik cihazların kullanımı ile kırmızı ışık ve diğer trafik kural ihlalleri gelmektedir. Bu gibi basit önlemlerle, trafik kazalarının olumsuz etkilerinden korunabiliriz.”

Açıklamada, özellikle emniyet kemeri ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımının önemine dikkat çekilerek, yaralanma ve ölümlerin önlenmesinde vatandaşların sorumluluk almasının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı:

“Yaralanmaları ve ölümleri azaltmak için mutlaka emniyet kemerimizi ve diğer koruyucu ekipmanlarımızı takalım ve trafik kurallarına uyalım. Emniyet güçlerimizin çabalarına destek olmak, hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım ki trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.”

Valilik yetkilileri, trafik güvenliği konusunda toplumsal bilincin artırılmasının, kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirterek, sürücülerden ve yayalardan dikkatli ve kurallara uygun davranmalarını istedi. Açıklamada, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çekilerek, vatandaşların tedbirli olmaları ve güvenli sürüş alışkanlıklarını sürdürmeleri tavsiye edildi.