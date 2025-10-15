Yozgat genelinde sahipli hayvanların kuduz aşılarının yapılması ve mikroçip ile kayıt altına alınması çalışmaları devam ediyor.

Yozgat Valiliği, ayrıca mikroçip için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlattı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, ilçeler ve köylerde devam eden uygulama kapsamında köpek sahiplerinin belirtilen süre içinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Köpek sahiplerinin 210 lira tutarındaki mikroçip, pasaport ve kuduz aşı ücretini yatırarak dilekçe (beyanname) ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Para Cezası Uygulanacak

31 Aralık 2025’e kadar kayıt yaptırmayan köpek sahiplerine 8 bin 306 lira idari para cezası kesilecek. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. maddesine göre, sahipli hayvanını terk edenlere ise 86 bin 358 lira para cezası uygulanacak.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kayıtlı hayvanların köy veya mahalle içinde bağlı tutulması, serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu kurallara uymayanlar, yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Hayvanları Terk Etmeyin

Valilik açıklamasında, “Kayıtlı hayvanlarınızı köy veya mahalle içinde bağlı tutun, serbest bırakmayın veya terk etmeyin. Aksi durumda yasal yükümlülüklerle karşılaşabilirsiniz! Unutmayın! Kayıt altına alınan her hayvan hem onların güvenliği hem de toplum sağlığı için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullanıldı.