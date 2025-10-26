Yozgat Valiliği, son dönemlerde kent genelinde artış gösteren trafik kazalarıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yayımlayarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Valilik açıklamasında, birçok kazanın dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, aşırı hız ve alkollü araç kullanımı gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtilerek, “Amacımız ceza kesmek değil, can kayıplarını önlemek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son haftalarda Yozgat genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların, toplum genelinde büyük bir üzüntüye yol açtığına dikkat çekildi. Valilik, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hem Emniyet Müdürlüğü hem de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerini artırdığını bildirdi.

"Vatandaşlarımız Hayatlarını Kaybediyor"

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli Hemşehrilerimiz, ilimizde meydana gelen trafik kazalarında vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor, ocaklara ateş düşüyor. Trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor. Meydana gelen kazaların büyük bir kısmının, tek taraflı, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanma ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.”

Valilik, kazaların büyük bir bölümünün “insan kaynaklı” olduğuna vurgu yaparak, sürücülerin trafik kurallarına uyması halinde can kayıplarının büyük ölçüde önlenebileceğini ifade etti.

Valilik, “Hepimizin ortak amacı, sevdiklerimize güvenle ulaşmak, yollarımızı huzurla kullanmaktır. Bu noktada ceza uygulamaları bir amaç değil, sadece bir araçtır. Asıl amacımız; insan hayatını korumak, trafikte farkındalık oluşturmak ve can kayıplarını sıfıra indirmektir” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valiliği, il genelinde trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Açıklamada, şehir merkezi, ilçe yolları ve kırsal güzergâhlarda radar, alkol, emniyet kemeri ve hız denetimlerinin yoğunlaştırıldığı vurgulandı.

Valilik, “Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet ve jandarma güçlerimiz, ilimiz genelinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Bu denetimlerin amacı vatandaşımıza ceza yazmak değil, olası can kayıplarını önlemek ve trafikte daha güvenli bir ortam oluşturmaktır” şeklinde konuştu.

Valilik, denetimlerin sadece sürücülere değil, toplumsal farkındalığa da katkı sunduğunu belirterek, tüm vatandaşların trafik kurallarına uyması halinde şehirdeki kazaların ciddi oranda azalacağına dikkat çekti.

Sürücülere Çağrı Yapıldı

Yozgat Valiliği, açıklamasında sürücülerin dikkat etmesi gereken temel trafik kurallarını da sıraladı. Yapılan uyarılar şöyle:

Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Araştırmalara göre, emniyet kemeri kullanımı ölümlü kazaları yüzde 45 oranında azaltmaktadır.

Hız limitlerine mutlaka uyun. Aşırı hız, tek taraflı kazaların en önemli nedenidir.

Alkol alarak araç kullanmayın. Alkollü sürücüler sadece kendi değil, başkalarının da hayatını riske atmaktadır.

Cep telefonunu değil, yolu takip edin. Saniyelik bir dalgınlık, geri dönülmez sonuçlara yol açabilir.

Yorgunken direksiyon başına geçmeyin. Uykusuzluk, refleksleri zayıflatır ve kaza riskini katlar.

Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırın. Fren, lastik ve far kontrollerinin aksatılması ciddi kazalara sebep olabilir.

Valilik, vatandaşlara bu kurallara uymanın sadece kendi güvenlikleri için değil, toplumun huzuru için de zorunlu olduğunu hatırlattı.

"Trafikte Hepimizin Sorumluluğu Var"

Açıklamanın sonunda, Yozgat Valiliği tüm vatandaşlara ortak bir çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Unutmayın, trafikte hepimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım, hem kendi canımızı hem de başkalarının hayatını koruyalım. Trafik kurallarına riayet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, görevli ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar dileriz. Hedefimiz, kazasız ve huzurlu bir Yozgat’tır.”

Yeni Farkındalık Kampanyaları Başlıyor

Valilik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önümüzdeki dönemde “Trafikte Birlikte Güvendeyiz” temalı yeni bir farkındalık kampanyasının başlatılması planlanıyor. Bu kapsamda okullarda öğrencilere trafik bilinci eğitimi verilecek, kamu kurumları önünde bilgilendirici afişler ve broşürler dağıtılacak. Ayrıca, şehir merkezinde trafik kurallarına dikkat çeken dijital bilgilendirme panoları da devreye alınacak.

Trafik Güvenliği İçin Kararlılık Mesajı Verildi

Yozgat Valiliği, trafik kazalarının önüne geçilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, “Bir can bile bizim için değerlidir” mesajını paylaştı.

Yetkililer, vatandaşlardan sadece sürücü olarak değil, yaya olarak da trafik kurallarına uymalarını istedi.

Yetkililer, “Trafik güvenliği, yalnızca direksiyon başında olanların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlikte dikkat edersek, birlikte yaşatırız” dedi.