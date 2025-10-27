Yozgat Valiliği, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 4 günün kaldığını belirtti.

Yozgat Valiliği, ayrıca belirlenen sürenin uzatılmayacağını da açıkladı. Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, sürücü belgesi yenileme işlemleri randevu alınarak tüm nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilebiliyor.

Randevular randevu.nvi.gov.tr adresi, E-Devlet uygulaması veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alınabiliyor. Vatandaşların, bu kanallar aracılığıyla randevu oluşturarak nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Son Gün 31 Ekim

Yozgat Valiliği açıklamasında, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Bu tarihten sonra eski belgeler geçerliliğini yitirecek. Ayrıca, süre dolduktan sonra belge yenilemek isteyen vatandaşlar indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedeli avantajlarından yararlanamayacak.

Valilik, son gün yoğunluğu yaşanmaması için vatandaşların işlemlerini erken dönemde yapmalarını tavsiye etti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim 2025’e kadar yenilemeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, son günlerde nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, işlemlerin son güne bırakılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ehliyet yenileme işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaları istendi.

Ücreti Artacak

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 1 hafta içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvuru Nereden Yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.