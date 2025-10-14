Yozgat Valiliği, il genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven ortamının sağlanması için emniyet güçlerinin yürüttüğü uygulamaların kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Güven ve Huzur Uygulaması’ kapsamında yapılan denetimleri aktardı. Ekipler tarafından ‘Kumar ve Yasadışı Bahis’ ile mücadeleye yönelik güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

12 Ekim Pazar günü İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 690 kişi ve 194 araç sorgulandı. Ayrıca denetimler kapsamında ekipler tarafından 87 okul çevresi, 28 park ve bahçe ile 21 umuma açık işyeri denetlendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Amacımız, Yozgat’ımızı daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmektir. Güvenlik görevlilerimize yardımcı olunması, kentimizde huzur ve güvenin tesisi için hepimize katkı sunacaktır” ifadeleri kullanıldı.