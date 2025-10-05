Yozgat Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin etkin şekilde hizmet verebilmesi için vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Gereksiz meşgul etme, bir felakete sebep olma” ifadeleriyle, 112 hattının sadece acil durumlar için aranması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve orman yangın ihbar hatlarını tek çatı altında topladığı hatırlatıldı.

Sistem sayesinde, acil durumlarda hızlı müdahale ve koordinasyon sağlanarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunduğu belirtildi. Ancak, bazı vatandaşların hattı gereksiz yere meşgul etmesi veya asılsız ihbarlarda bulunmasının bu süreci olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın zor anlarında hızlı ve etkili bir şekilde yardım alabilmesi için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Ancak bazı kişiler, gereksiz aramalarla hattı meşgul ederek hem kamu kaynaklarını israf etmekte hem de gerçek acil vakalara müdahaleyi geciktirmektedir. Unutulmamalıdır ki, yapılan her gereksiz arama, bir başkasının hayatına mal olabilir.”

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42/A maddesi gereğince, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden kişilere bin 500 Türk Lirası, asılsız ihbarlarda bulunarak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Valilik, vatandaşların yalnızca yangın, sağlık sorunu, trafik kazası, güvenlik tehdidi gibi gerçek acil durumlarda 112 hattını aramaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çocukların da bu konuda bilinçlendirilmesi, eğitim kurumlarında 112’nin doğru kullanımıyla ilgili farkındalık çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Acil durum numaraları artık 112 çatısı altında toplanmıştır. Vatandaşlarımızın, yalnızca ihtiyaç anında 112’yi arayarak bu sistemin etkinliğine katkı sunmaları büyük önem taşımaktadır” denildi.

Yetkililer, 112 hattını gereksiz yere meşgul eden kişilerin sadece bir suç işlemekle kalmadığını, aynı zamanda bir vatandaşın hayati tehlike yaşadığı anda yardım alamamasına sebep olabileceğini belirterek, “Her gereksiz arama, bir felakete davetiye çıkarır” uyarısında bulundu.