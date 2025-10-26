Yozgat Valiliği, kent genelinde aşırı tonajlı araçların yollara çıkmasının önlenmesi amacıyla vatandaşlara ve sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, yolların herkesin ortak kullanım alanı olduğu vurgulanarak, “Dikkat! Aşırı tonajlı araçlara geçit yok!” denildi.

Yetkililer, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yollar hepimizin ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz. Unutmayın: Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur, kaza riskini artırır ve trafikte akışı olumsuz etkiler. Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım.”

Aşırı Tonajın Riskleri Tehdit Ediyor

Valilik yetkilileri, aşırı yük taşıyan araçların sadece yolları bozmakla kalmadığını, aynı zamanda trafik güvenliğini de ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Yetkililere göre, aşırı tonajlı araçlar:

Yol yüzeyinde çatlak ve deformasyon oluşumunu hızlandırıyor,

Trafikte diğer sürücüler için kaza riskini artırıyor,

Trafik akışını yavaşlatarak yoğunluk ve aksaklıklara yol açıyor.

Hedefte Güvenli ve Dayanaklı Yollar Var

Yozgat Valiliği, denetimlerin sıklaştırıldığını ve yük taşıyan araçların tonajlarının düzenli olarak kontrol edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, yasal tonaj sınırlarına uymayan sürücülere idari işlem uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, amaçlarının sadece cezai yaptırım değil, yol güvenliğini sağlamak, kazaları önlemek ve altyapıyı korumak olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara Çağrı Yapıldı

Valilik, sürücülere ve nakliyecilere seslenerek, yasal tonaj sınırlarına uymaları ve hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için gerekli önlemleri almalarını istedi. Yetkililer, “Yollar ortak kullanım alanlarımızdır ve her birimiz bu alanları korumakla yükümlüyüz. Kurallara uyalım, trafikte güvenliği birlikte sağlayalım” ifadelerini kullandı.