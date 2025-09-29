Yozgat Valiliği, şehir genelinde aşırı tonajlı araçlara yönelik denetimlerin sıkı şekilde devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hem yolların korunması hem de sürücülerin ve vatandaşların güvenliği için yasal tonaj sınırlarına uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, “Dikkat! Aşırı tonajlı araçlara geçit yok! Yollar hepimizin ortak kullanım alanıdır ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürücülerin hem kendi can güvenliklerini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmaması için yasal sınırların önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, tonaj sınırlarını aşan araçların asfaltın ömrünü kısalttığını, bakım maliyetlerini artırdığını ve yol güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Ayrıca, aşırı yük taşıyan araçların fren mesafesinin uzadığı, ani manevralarda kontrol kaybı yaşanabileceği ve bu durumun kaza riskini artırdığı ifade edildi.

Denetimlerde Artış Sağlandı

Yozgat genelinde trafik ekiplerinin kontrolleri sıkılaştırdığı, kurallara uymayan sürücülere ağır para cezaları ile trafikten men cezaları uygulanacağı açıklandı. Denetimlerin yalnızca şehir merkezinde değil, ilçeler ve bağlantı yollarında da devam edeceği bildirildi.

Vatandaşlara Çağrı Yapıldı

Valilik, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” mesajını paylaştı.

Aşırı tonajın yolların daha hızlı bozulmasına, trafik akışının olumsuz etkilenmesine ve kazaların artmasına neden olabileceği hatırlatıldı.