Yozgat Valiliği, resmi kurumların isimleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Resmî kuruluş isimleri ve logoları taklit edilerek gönderilen e-posta veya SMS'lerde yer alan “çift ödeme iadesi” başlıklarının dolandırıcılık amacıyla hazırlandığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında; “Resmî kurum ve kuruluşların isimleri kullanılarak hazırlanan bu tür sahte paylaşımlar üzerinden vatandaşlarımızın kişisel ve finansal bilgilerine ulaşılmak isteniyor. Bu tür sahte içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamayın. Kişisel ya da finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Oltalama amaçlı dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olun. Konunun doğruluğunu mutlaka resmî ve yetkili kurumlar aracılığıyla teyit edin” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Bu tür mesajlarda iletilen sahte bağlantılara tıklamayın. Yönlendirilen sahte siteler üzerinden kredi kartı veya parola bilgilerinizi paylaşmayın” ifadeleri kullanıldı.

Valilik, vatandaşların bu tür girişimlere karşı bilinçli davranmalarının olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirterek, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Uzmanlar Vatandaşları Bilgilendirdi

Uzmanlar, bu tür asılsız mesajlarla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Mesajı gönderen hesabı engelleyin.

Platformun şikayet bölümünden bildirimi yapın.

Şüpheli bağlantılara tıklamadan mesajı silin.