Yozgat Valiliği, sürücülerin trafik levha ve işaretlerine uymalarının, kazaların önlenmesi ve güvenli sürüşün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yozgat Valiliği, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yaptığı açıklamada, yolculuklarda trafik levhalarına ve işaretlerine uyulmasının hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Açıklamada, trafik levhalarının kazaları önlemek ve trafiği düzenlemek için yerleştirildiği ifade edilerek, hız sınırlarına uyulmasının ve dur-kalk işaretlerine dikkat edilmesinin olası riskleri en aza indirdiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, “Unutmayın, her doğru hamle, güvenli bir sürüş ortamı yaratır. Siz de trafik işaretlerine dikkat ederek, güvenli bir sürüşe katkıda bulunun” ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliği, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, dikkatli ve bilinçli sürüşün trafik güvenliğini artıracağına dikkat çekti.