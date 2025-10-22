Yozgat Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte “0 can kaybı” hedefi doğrultusunda denetim faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Muslubelen Uygulama Noktası’nda yapılan son uygulamalarda binlerce şahıs ve araç kontrol edilerek sürücüler bilinçlendirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 3 bin 969 şahıs ve bin 546 araç sorgulandı. Denetimler kapsamında 110 araç sürücüsü “Yaşam Tüneli”ne alınarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Uygulama sırasında 44 yabancı uyruklu şahıs hakkında sorgulama yapılırken, 3 kişiye yoklama/bakaya tebliği gerçekleştirildi. Bu sayede hem genel güvenlik hem de kamu düzenine katkı sağlanması hedeflendi.

Ceza İşlem Verildi

Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 21 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Yetkililer, bu tür uygulamaların sürücülerin dikkatini artırdığını ve kurallara uyma bilincini güçlendirdiğini belirtti.

0 Can Kaybı Hedefi Olduğunu Vurguladı

Yozgat Valiliği, yürütülen denetimlerin temel amacının trafikte “0 can kaybı” hedefine ulaşmak olduğunu vurguladı. Vatandaşların trafik kurallarına duyarlı olmalarının, hem bireysel hem toplumsal güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.